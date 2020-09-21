В Авдіївці Донецької області поліція заарештувала чоловіка за спробу відправити службою доставки небезпечні предмети. Затриманий 43-річний авдієвець стверджує, що про вміст посилки не знав. Мовляв, про послугу його попросив знайомий.

За інформацією правоохоронних органів, у коробці знаходилося шість запалів УЗРГМ-2, два корпуси гранати РГД-5 та чотири 200-грамові тротилові шашки. Усі вилучені предмети проходитимуть експертизу.

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Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами Кримінального кодексу України. За законом, обвинуваченому може загрожувати до семи років позбавлення волі.











На Донеччині чоловік хотів надіслати боєприпаси та вибухівку службою доставки / 3 фотографии

У Слов’янську жінка поранилась вибухівкою

У Слов’янську Донецької області жінка намагалася розбити шматок солі вибухівкою. У результаті інциденту 60-річна мешканка міста отримала низку травм та була госпіталізована до лікарні.

Поліція відкрила провадження за статтею Замах на вбивство.

Джерело: Поліція Донеччини