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Факти / Надзвичайні події

На Донеччині чоловік хотів надіслати боєприпаси та вибухівку службою доставки

В Авдіївці Донецької області поліція заарештувала чоловіка за спробу відправити службою доставки небезпечні предмети. Затриманий 43-річний авдієвець стверджує, що про вміст посилки не знав. Мовляв, про послугу його попросив знайомий.

За інформацією правоохоронних органів, у коробці знаходилося шість запалів УЗРГМ-2, два корпуси гранати РГД-5 та чотири 200-грамові тротилові шашки. Усі вилучені предмети проходитимуть експертизу.

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Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами Кримінального кодексу України. За законом, обвинуваченому може загрожувати до семи років позбавлення волі.

  • небезпечні предмети
  • небезпечні предмети
  • небезпечні предмети
  • небезпечні предмети
  • небезпечні предмети
  • небезпечні предмети
На Донеччині чоловік хотів надіслати боєприпаси та вибухівку службою доставки / 3 фотографии

У Слов’янську жінка поранилась вибухівкою

У Слов’янську Донецької області жінка намагалася розбити шматок солі вибухівкою. У результаті інциденту 60-річна мешканка міста отримала низку травм та була госпіталізована до лікарні.

Поліція відкрила провадження за статтею Замах на вбивство.

Джерело: Поліція Донеччини

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