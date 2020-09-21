Российский Wildberries в Украине: нарушает ли закон открытие магазина

Законодательством Украины не предусмотрено запрета на создание российскими юридическими лицами и физическими лицами компаний на территории Украины. Поэтому открытие российского интернет-магазина Wildberries не нарушает законов.

Все запреты являются точечными: для отдельных лиц (компаний и физических лиц. — Ред.) и по секторам экономики, объясняют Фактам ICTV адвокаты Ольга Кучмиенко, заместитель председателя комитета по международному праву Ассоциации юристов Украины и член ассоциации Анна Иванченко.

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— Формальных оснований для запрета деятельности компании, с точки зрения закона Украины О санкциях, нет. Если ее нет в списках СНБО, — говорят адвокаты.

Чтобы компания попала в такой список, должно быть принято решение об их применении. Его принимает СНБО и вводит в действие указ президента Украины (персональные санкции).

Второй вариант — это решение СНБО, которое вводится в действие указом президента и утверждается в течение 48 часов постановлением Верховной Рады Украины (секторальные санкции).

Wildberries в Украине

Из анализа публичных источников известно, что Wildberries SP ZOO является польской компанией с единственным учредителем — кипрской компанией Wildberries Holding LTD.

— Если предположить, что после глубокого анализа, оказалось бы, что бенефициаром кипрской компании является гражданин РФ, который есть в санкционных списках, то были бы основания говорить о возможности внесения компании в санкционные списки. Важно, что директором Wildberries SP ZOO является гражданка РФ, впрочем и она не входит в санкционный список, — объясняют адвокаты.

Кроме санкционных списков Украины, также есть ограничения от ООН, США и ЕС. Если компания находится в данных санкционных списках, то она должна быть внесена и в украинские.

Запуск Wildberries в Украине

Крупнейший в России онлайн-магазин Wildberries заработал в Украине. В магазине будут продавать 3 млн наименований товаров от 32 тыс. брендов.

Cреди них — одежда, обувь и аксессуары, игрушки, товары для спорта, а также спортивный инвентарь.

Доставка будет работать через логистических партнеров, также доставка на дом.