Російський Wildberries в Україні: чи порушує закон відкриття магазину

Законодавством України не передбачено заборони щодо створення російськими юридичними особами та фізичними особами компаній на території України. Тому відкриття російського інтернет-магазину Wildberries не порушує законів.

Всі заборони є точковими: щодо окремих осіб (компаній та фізичних осіб. – Ред.) та щодо секторів економіки, пояснили Фактам ICTV адвокати Ольга Кучмієнко, заступник голови комітету з міжнародного права Асоціації правників України та член асоціації Анна Іванченко.

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– Формальних підстав для заборони діяльності компанії, з точки зору закону України Про санкції, немає. Якщо її немає у списках РНБО, – пояснюють адвокати.

Щоб компанія потрапила в такий список, має бути ухвалене рішення про їх застосування. Його ухвалює РНБО та вводить у дію указ президента України (персональні санкції).

Другий варіант – це рішення РНБО, яке вводиться у дію указом президента та затверджується протягом 48 годин постановою Верховної Ради України (секторальні санкції).

Wildberries в Україні

З аналізу публічних джерел відомо, що Wildberries SP ZOO є польською компанією з єдиним засновником – кіпрською компанією Wildberries Holding LTD.

– Якщо припустити, що після глибшого аналізу, виявилось би, що бенефіціаром кіпрської компанії є громадянин РФ, який є в санкційних списках, то були б підстави говорити про можливість внесення компанії до санкційного списку. Важливо, що директором Wildberries SP ZOO (польська компанія) є громадянка РФ, втім і вона не входить до санкційного списку, – кажуть адвокати.

Крім санкційних списків України, також є обмеження від ООН, США та ЄС. Якщо компанія знаходиться в даних санкційних списках, то вона повинна бути внесена і в українські.

Запуск Wildberries в Україні

Найбільший у Росії онлайн-магазин Wildberries запрацював в Україні. У магазині продаватимуть 3 млн найменувань товарів від 32 тис. брендів.

Серед них – одяг, взуття та аксесуари, іграшки, товари для спорту, а також спортивний інвентар.

Доставка працюватиме через логістичних партнерів, також доставка на дім.