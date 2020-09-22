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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Доллар вырос в цене, а евро подешевело: курс валют на 22 сентября

Национальный банк Украины на вторник, 22 сентября, снизил курс курс гривны к доллару на 3 копейки.

Таким образом, курс на сегодня составляет 28,20 грн/$1.

В то же время украинская волюта подорожала на 15 копеек относительно евро. Этот курс на 22 сентября составляет 33,19 грн/€1.

Курс валют на 22 сентября:

  • $1 — 28,2022 грн;
  • €1 — 33,1996 грн;
  • 1 польский злотый — 7,4004 грн;
  • 10 российских рублей — 3,6912 грн.

Читайте: Шмыгаль дал прогноз курса доллара до конца 2020 года

Курс валют НБУ на 22 сентября 2020 в Украине

Прогноз курса доллара на конец года

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко считает, что курс гривны до конца года сильно колебаться не будет.

Согласно прогнозу министра, в конце 2020 года курс доллар составит приблизительно 28 грн/1$.

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