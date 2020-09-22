Курс долара в Україні до кінця 2020 року – прогноз

Курс гривні в обмінних пунктах Києва на ранок 22 вересня ослаб на 7 копійок – до 28,35 грн/$.

Щодо євро національна валюта зміцнилася на 10 копійок – до 33,40 грн/євро.

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Продати долар в середньому можна за курсом 28,10 грн/$.

Яким буде курс долара до кінця 2020 року

Курс долара в Україні істотно не зміниться, зокрема не варто боятися різкого падіння нацвалюти.

– У нас золотовалютні резерви знаходяться на досить високому рівні. Експорт також непоганий, ба більше, ще очікуються надходження валюти від наших аграріїв, які восени активно продають свою продукцію за кордон. Ніяких погіршень на зовнішньому ринку, як це було кілька місяців тому, не відбулося, – розповідає помічник президента України з економічних питань Олег Устенко.

Однак і значного зміцнення гривні, скажімо до 27 грн/$, також не передбачається і на це є низка причин.

– Таке може бути, але це вкрай нелогічно. Тому що, на мою думку, є кілька обмежень. Перше – це бюджет, до якого закладений вищий курс. Якщо йти на зміцнення гривні, то можуть виникнути проблеми в бюджеті, – зазначає експерт.

За його словами, НБУ і Мінфін постійно комунікують, для них важливо мати баланс.

– Якщо коштом золотовалютних резервів, то Шевченко (Кирило Шевченко – голова Нацбанку України, – Ред.) та НБУ займають консервативну позицію і намагається слідувати ринку наскільки це можливо і не витрачати резерви, – зазначає Устенко.

Він додав, що коливання гривні у 5% не виходять з норми.

Відновлення української економіки

У НБУ прогнозували, що поступове відновлення економіки очікується у III кварталі 2020 року.

Цьому сприятимуть м’якіші умови карантину, а також пожвавлення зовнішнього попиту і активізація внутрішнього споживання.

Водночас, міжнародне рейтингове агентство Standard&Poors прогнозує спад української економіки на 6% до кінця 2020 року.

Однак на початку 2021 року почнеться процес відновлення, яке зафіксується на показнику 4%.