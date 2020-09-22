Правоохоронці викрили схему розкрадання 20 млн грн держкоштів під час будівництва Національного тенісного центру.

За інформацією слідства, у жовтні 2018 року посадовці одного з державних підприємств під час проведення державних закупівель для капітального ремонту будівель та тенісних кортів, використовуючи службове становище, розкрали державні кошти.

Зловмисники посприяли перемозі у закупівлях конкретній комерційній структурі. Після цього вони перерахували передоплату на її користь у розмірі понад 49 млн грн, що становить 100%.

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Поліція встановила, шо пізніше замовник та генпідрядник підписали акти виконаних робіт, за які були перераховані державні кошти. Однак фактично роботи проведені не були.











Привласнили 20 млн грн: поліція викрила розкрадання коштів на будівництві тенісного центру / 3 фотографии

Колишньому директору державного підприємства та керівнику товариства вручили підозри за ч. 5 ст. 191 КК України – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Підозрюваним може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років та з конфіскацією майна.

У липні цього року СБУ викрила розкрадання коштів аеропорту Бориспіль. Бізнесменів, які у 2017 році перемогли у тендері на будівництво багаторівневого паркінгу на території міжнародного аеропорту, підозрюють у привласненні майже 37 млн грн.