Как картин повлиял на бизнес в Украине

Долгое время сфера услуг и туризм были закрытыми, но адаптивный карантин позволил многим заведениям открыть свои двери для посетителей. Однако это породило множество новых трудностей, с которыми представителям украинского бизнеса приходится сталкиваться ежедневно.

Украинское правительство изменило критерии по красных карантинным зонам, тем временем количество людей с коронавирусом только растет.

— В Европе уже началась вторая волна. В странах, где фиксировали сотни заболевших, сейчас мы имеем тысячи и десятки тысяч. Все понимают, что осенью и зимой будет достаточно сложно, — отметил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Он добавил, что в мире существует девять вакцин-кандидатов, находящихся на третьей стадии исследований (это финальная стадия, — Ред.).

— Министр здравоохранения проводит переговоры, чтобы в Украине появились дополнительные дозы вакцины. Или, чтобы мы могли ее дополнительно закупить на бюджетные средства, — заявил Ляшко.

По словам главного санитарного врача, именно такая иммунопрофилактика позволит пойди пандемии на убыль.

Как бизнес выживает во время карантина

Генеральный менеджер отеля Citadel Inn во Львове Роман Шуптар отметил, что разрешение на работу в оранжевой зоне после локдауна воспринималось, как возможность.

— Мы практически восстанавливали заведение с нуля. У нас есть своя большая территория, терраса. Это нам дало возможность начать работать и выводить людей, чтобы они могли заработать, — отметил Шуптар.

Он добавил, изменилась загруженность, однако это позволило быть более гибкими при подготовке номеров для заселения гостей. Раньше на это было всего несколько часов, то сейчас персонал имеет один или два дня.

— Обеспечиваем гостей масками, везде есть дезинфекторы. Также отказались от шведского стола во время завтрака. Мы выдаем еду индивидуально, хотя ассортимент тот же, — подчеркнул Роман Шуптар.

Он рассказал, что в отеле были случаи коронавируса, однако среди работниц прачечной, которые не контактировали с гостями. Персонал отправили на карантин и лечение, а помещение продезинфицировала специальная служба. Прачечную пришлось закрыть, однако сервис не пострадал, потому что услугу взяла на аутсорс одна из львовских компаний.

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— Мы уменьшили нагрузки на персонал. Пытаемся привлечь всех, потому что потом искать персонал значительно сложнее. Есть работники, которые находились в оплачиваемом отпуске, но сейчас мы оформили документы, чтобы они могли получать помощь. Ресторан работает благодаря летней террасе. Есть возможность привлечь почти всех работников, — подчеркнул Роман Шуптар.

Генеральный директор La Famiglia Catering Ольга Масловская рассказывает, что теперь приходится приезжать на локации заранее, так как необходимо все обрабатывать антисептиком.

— Все сотрудники работают в защитных масках, очках и перчатках. Это своего рода безопасность, но достаточно некомфортно, — отмечает Масловская.

Также она поделилась, что мероприятие сейчас чаще всего проходят на открытой территории. Гостей обязывают соблюдать дистанцию в 1,5 м, однако, если мероприятие в формате фуршета, то столы стоят на расстоянии 2-3 метра.

Продюсер и композитор Вадим Лисица рассказал, что в его сфере почти вся деятельность остановлена, поскольку до сих пор продолжаются споры с чиновниками относительно правил проведения концертов.

По его словам, ситуацию может изменить принятие поправок к закону, которые представители культуры утвердили с Минкультом.

Восстановление украинской экономики

В НБУ спрогнозировали постепенное восстановление экономики в III квартале 2020 года. Этому будут способствовать мягкие условия карантина, а также оживление внешнего спроса и активизация внутреннего потребления.

В то же время, международное рейтинговое агентство Standard&Poors прогнозирует спад украинской экономики на 6% до конца 2020 года.

Однако в начале 2021 года начнется процесс восстановления, которое зафиксируется на показателе 4%.