Як картин вплинув на бізнес в Україні

Довгий час сфера послуг та туризм були закритими, але адаптивний карантин дозволив багатьом закладам відкрити свої двері для відвідувачів. Однак це породило безліч нових складнощів, з якими представникам українського бізнесу доводиться стикатися щодня.

Український уряд змінив критерії щодо червоних карантинних зон, тим часом кількість людей з коронавірусом лише зростає.

– В Європі вже почалася друга хвиля. У країнах, де фіксували сотні захворілих, зараз ми маємо тисячі та десятки тисяч. Всі розуміють, що восени та взимку буде досить складно, – зазначив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Він додав, що у світі існує дев’ять вакцин-кандидатів, які перебувають на третій стадії досліджень (це фінальна стадія, – Ред.).

– Міністр охорони здоров’я проводить перемовини щодо того, аби в Україні з’явилися додаткові дози вакцини. Або, щоб ми могли її додатково закупити на бюджетні кошти, – заявив Ляшко.

За словами головного санлікаря, саме така імунопрофілактика дозволить піди пандемії на спад.

Як бізнес виживає під час карантину

Генеральний менеджер готелю Citadel Inn у Львові Роман Шуптар зазначив, що дозвіл на роботу у помаранчевій зоні після локдауну сприймався, як можливість.

– Ми практично відновлювали заклад з нуля. У нас є своя велика територія, тераса. Це нам дало можливість почати працювати та виводити людей, аби вони могли заробити, – зазначив Шуптар.

Він додав, змінилася завантаженість, проте це дозволило бути більш гнучкими під час підготовки номерів для заселення гостей. Раніше на це було лише кілька годин, то зараз персонал має одну чи дві доби.

– Забезпечуємо гостей масками, всюди є дезінфектори. Також відмовилися від шведського столу під час сніданку. Ми видаємо їжу індивідуально, хоча асортимент той самий, – підкреслив Роман Шуптар.

Він розповів, що у готелі були випадки коронавірусу, проте серед працівниць пральні, які не контактували з гостями. Персонал пральні відправили на карантин та лікування, а приміщення продезінфікувала спеціальна служба. Пральню довелося закрити, проте сервіс не постраждав, бо послугу взяла на аутсорс одна зі львівських компаній.

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– Ми зменшили навантаження на персонал. Намагаємося залучити всіх, бо потім шукати персонал значно складніше. Є працівники, які перебували в оплачуваній відпустці, але зараз ми оформили документи, аби вони могли отримувати допомогу. Ресторан працює завдяки літній терасі. Є можливість залучити майже всіх працівників, – підкреслив Роман Шуптар.

Генеральний директор La Famiglia Catering Ольга Масловська розповідає, що тепер доводиться приїжджати на локації заздалегідь, бо необхідно все обробляти антисептиком.

– Всі співробітники працюють у захисних масках, окулярах та рукавичках. Це свого роду безпека, але досить некомфортно, – зазначає Масловська.

Також вона поділилася, що заходи зараз найчастіше проходять на відкритій території. Гостей зобов’язують дотримуватися дистанції у 1,5 м, проте, якщо захід у форматі фуршету, то столи знаходяться на відстані 2-3 метра.

Продюсер та композитор Вадим Лисиця розповів, що в його сфері майже вся діяльність зупинена, бо досі тривають суперечки із чиновниками щодо правил проведення концертів.

За його словами, ситуацію може змінили ухвалення поправок до закону, які представники культури затвердили з Мінкультом.

Відновлення української економіки

У НБУ прогнозували, що поступове відновлення економіки у III кварталі 2020 року.

Цьому сприятимуть м’якіші умови карантину, а також пожвавлення зовнішнього попиту і активізація внутрішнього споживання.

Водночас, міжнародне рейтингове агентство Standard&Poors прогнозує спад української економіки на 6% до кінця 2020 року.

Однак на початку 2021 року почнеться процес відновлення, яке зафіксується на показнику 4%.