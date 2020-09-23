Кабмин рассмотрит санкции против онлайн-сервисов из РФ из-за Wildberries

Из-за выхода российского интернет-магазина Wildberries на украинский рынок Кабинет министров рассмотрит возможность введения санкций против российских онлайн-сервисов.

Соответствующее предложение во время заседания правительства озвучил министр культуры и информполитики Александр Ткаченко.

— На днях стало известно о выходе на украинский рынок российского онлайн-сервиса Wildberries. В связи с этим предлагается протокольное поручение Кабмину рассмотреть возможность применения специальных экономических и других ограничительных мер к онлайн-сервисам, которые пропагандируют и предлагают продукцию и контент российского происхождения в разрезе продуктов и сериалов, которые запрещены законом.

Читайте: Российский Wildberries в Украине: нарушает ли закон открытие магазина

Со своей стороны, премьер-министр Денис Шмыгаль поручил подготовить соответствующие предложения.

21 сентября стало известно, что крупнейший российский онлайн-магазин Wildberries заработал в Украине. В магазине представлены 3 млн наименований товаров от 32 тыс. брендов. Среди них одежда, обувь и аксессуары, игрушки, товары для спорта, а также спортивный инвентарь.

Доставку товаров в Украине плануют делать с помощью логистических партнеров.