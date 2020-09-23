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Факти / Україна

Кабмін розгляне санкції проти онлайн-сервісів з РФ через Wildberries

Через вихід російського інтернет-магазину Wildberries на український ринок Кабінет міністрів розгляне можливість запровадження санкцій проти російських онлайн-сервісів.

Відповідну пропозицію під час засідання уряду озвучив міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко.

– Днями стало відомо про вихід на український ринок російського онлайн-сервісу Wildberries. У зв’язку з цим пропонується протокольне доручення Кабміну розглянути можливість щодо застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів до онлайн-сервісів, які пропагують і пропонують продукцію і контент російського походження в розрізі продуктів і серіалів, які заборонені законом.

Читайте: Російський Wildberries в Україні: чи порушує закон відкриття магазину

Зі свого боку, прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив підготувати відповідні пропозиції.

21 вересня стало відомо, що найбільший російський онлайн-магазин Wildberries запрацював в Україні. У магазині представлені 3 млн найменувань товарів від 32 тис. брендів. Серед них одяг, взуття та аксесуари, іграшки, товари для спорту, а також спортивний інвентар.

Доставку товарів в Україні плануют робити за допомогою логістичних партнерів.

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