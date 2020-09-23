Вчера, 22 сентября, в порту Южный первую проводку осуществил буксир Витязь, признанный непригодным для осуществления противопожарной безопасности. Витязь швартовал танкер Gaz Serenity, который встал на причал Одесского припортового завода под загрузку аммиаком.

Буксир Витязь в последние несколько недель не сходил из лент новостей – судно не прошло техническую комиссию АМПУ и было признано не пригодным для обеспечения пожарной безопасности.

Тем не менее, вопреки решению комиссии, Максим Широков, глава Южненского филиала АМПУ, подписал приказ о назначении Витязя буксиром пожарной безопасности. К слову, согласно законодательству, такие решения в портах должны принимать капитаны, что уже свидетельствует о превышении чиновником полномочий.

Эта история приобрела широкую огласку по причине социальной значимости – порт Южный является критично опасным предприятием. Именно тут находится ОПЗ, обрабатывающий опасные грузы, именно тут под открытым небом нашли 10 тыс. тонн аммиачной селитры – той самой, которая привела к масштабнейшему взрыву в порту Бейрут, тут же грузят карбамид.

Только за июль – август, по данным Радио Свобода, в украинском порту отгрузили 12 тыс. тонн селитры. Вопрос пожарной безопасности в Южном – максимально острый и, казалось бы, должен быть приоритетным для чиновников, в чьи функции это входит.















В порту Южный танкеры с аммиаком сопровождают непригодные для такой работы буксиры / 4 фотографии

Витязь пришел в порт по заявке компании Аксон Шиппинг, аффилированной с бывшим директором ОПЗ Сергеем Назаренко. Его очевидную техническую непригодность признают и эксперты, и профильная комиссия, тем не менее буксир получил разрешение на работу. Такое халатное решение вызвало возмущение местных жителей, которые выходили на пикеты и обратились с коллективным письмом к руководителю Широкова – Александру Голодницкому.

Тем не менее, Витязь вышел на работу – правда, не буксиром пожарной безопасности, а швартовщиком. Для швартовых работ Витязь пригоден плохо – это одновинтовой и маломаневренный буксир, который банально может повредить судно из-за своей слабой поворотливости. Вероятно, именно публичный скандал вынудил местных чиновников вызвать в порт Южный еще один буксир из Николаева – Килби.

Килби не оснащен средствами пожаротушения в соответствии с требованиями правил Регистра судоходства Украины для обеспечения борьбы с пожарами на сторонних судах и объектах, не имеет в основном символе класса Регистра судоходства Украины знака оснащенности судна средствами борьбы с пожарами на других судах и соответственно имеет право тушить пожары на других судах.

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Кроме того, в нарушение Обязательных постановлений по морскому порту Пивденный для проведения швартовки и отшвартовки судна — газовоза GAZ Serenity 21 и 22 сентября 2020 года был допущен неисправный буксир MIDAS, члены экипажа которого не прошли курс обучения по обслуживанию судов – газовозов.

По оценкам экспертов, средняя рыночная цена буксирной проводки такого судна, как Gaz Serenity – порядка $40 тыс. за постановку, и столько же – за выход из порта. При этом, за аренду того же Витязя государственный порт Усть-Дунайск получает около $400 в сутки.

Вероятно, именно очевидная маржинальность такой работы и является причиной регулярных коррупционных скандалов, которые возникают вокруг буксирного рынка. Текущую ситуацию СМИ связывают с Юрием Киселем, председателем Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры, и Борисом Козырем, народным депутатом Верховной Рады прошлого созыва, а также бывшим (2013-2014) помощником министра инфраструктуры.

По данным журналистов, с недавних пор Максим Широков также пользуется поддержкой экс-сотрудника СБУ и замглавы АМПУ Алексея Кошина, который, по данным СМИ, ранее участвовал в рейдерских атаках на бизнес.

Напомним, недавно мы писали, что одесские активисты требовали у администрации порта Южный убрать селитру.

Источник: УНИАН