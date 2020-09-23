В Одесі чоловік порізав перехожого через відсутність намордника у собаки

В Одесі правоохоронці затримали 43-річного чоловіка, який завдав тяжких тілесних ушкоджень ножем перехожому. Інцидент стався у дворі Приморського району.

Передісторією агресивної поведінки послугував словесний конфлікт і той факт, що собака пораненого була без намордника.

Чоловік намагався стерти сліди крові зі знаряддя злочину, проте поліції вдалося затримати його та вилучити ніж.

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Після чого йому виписали підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Наразі нападник перебуває в ізоляторі та чекає обрання запобіжного заходу. Пораненого забрали до лікарні.

Жорстоке вбивство фармацевта в Одесі

Уночі 23 вересня в Одесі вбили дівчину-фармацевта, яка працювала в одній з цілодобових аптек. Від численних поранень ножем вона загинула на місці.

Наразі слідчо-оперативна група працює над з’ясуванням обставин трагедії.