В Одесі чоловік порізав перехожого через відсутність намордника у собаки

В Одесі правоохоронці затримали 43-річного чоловіка, який завдав тяжких тілесних ушкоджень ножем перехожому. Інцидент стався у дворі Приморського району.
Передісторією агресивної поведінки послугував словесний конфлікт і той факт, що собака пораненого була без намордника.
Чоловік намагався стерти сліди крові зі знаряддя злочину, проте поліції вдалося затримати його та вилучити ніж.
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Після чого йому виписали підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Наразі нападник перебуває в ізоляторі та чекає обрання запобіжного заходу. Пораненого забрали до лікарні.
Жорстоке вбивство фармацевта в Одесі
Уночі 23 вересня в Одесі вбили дівчину-фармацевта, яка працювала в одній з цілодобових аптек. Від численних поранень ножем вона загинула на місці.
Наразі слідчо-оперативна група працює над з’ясуванням обставин трагедії.