Нужна ли справка в школу после самоизоляции из-за контакта с больным Covid-19

После самоизоляции из-за контакта с больным Covid-19 ученики не обязаны проходить тест и подавать в школу документы о состоянии здоровья.

— Ученики, их родители и другие законные представители не обязаны предоставлять в учреждения общего среднего образования документальные подтверждения о состоянии здоровья учащихся для продолжения обучения после самоизоляции, — говорится в сообщении Минобразования.

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После истечения срока 14 дней самоизоляции для указанной категории учащихся не предусмотрено обязательное проведение лабораторных тестов, в том числе методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа.

Карантин в красной зоне

На заседании 16 сентября Кабмин разрешил работу школ и детских садов в красной зоне карантина, однако есть определенные ограничения.

В частности, теперь во всех зонах будет запрещено посещение учебных заведений в случае, если на самоизоляции находятся более 50% классов.