Чи потрібна довідка у школу після самоізоляції через контакт з хворим Covid-19

Після самоізоляції через контакт з хворим Covid-19 учні не зобов’язані проходити тест і подавати в школу документи про стан здоров’я.

– Учні, їх батьки та інші законні представники не зобов’язані надавати в установи загальної середньої освіти документальні підтвердження про стан здоров’я учнів для продовження навчання після самоізоляції, – йдеться в повідомленні Міносвіти.

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Після закінчення терміну 14 днів самоізоляції для зазначеної категорії учнів не передбачено обов’язкове проведення лабораторних тестів, зокрема методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу.

Карантин у червоній зоні

На засіданні 16 вересня Кабмін дозволив роботу шкіл і дитячих садів у червоній зоні карантину, проте є певні обмеження.

Зокрема, тепер в усіх зонах заборонено відвідування навчальних закладів, якщо на самозоляції перебувають понад 50% класів.