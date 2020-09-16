Кабмин разрешил работу школ и детских садов в красной зоне карантина, однако есть определенные ограничения.

Соответствующее решение приняли на заседании правительства.

Во всех зонах будет запрещено посещение учебных заведений в случае, когда на самоизоляцию отправят более 50% классов.

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В то же время, решение о полном закрытии школ и садов в красной карантинной зоне будет приниматься только совместным решением региональной и государственной комиссий.

Во время очередного заседания правительство изменило критерии деления Украины на зоны карантина.

Отныне регион или город будет попадать в красную зону, если загруженность коек в больницах для больных коронавирусом составляет 75% в течение пяти дней подряд.

Также превышение среднего уровня заболеваемости по стране на 100 тыс. населения за 14 дней должно быть более чем в пять раз.