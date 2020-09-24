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Факты / Украина / Общество

Учения ВСУ: в СБУ объяснили “похищение” полковника Полоуса

Информация о похищении полковника Вооруженных сил Украины Юрия Полоуса на территории Сумского национального аграрного университета — это фейк.

Служба безопасности Украины не имеет никакого отношения к “похищению” полковника.

Представитель СБУ Елена Гитлянская в комментарии Фактам ICTV сообщила, что это обучение ВСУ.

На уточняющий вопрос, не было ли похищения сказала следующее:

— Конечно, нет. Это фейк!

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Ранее в СМИ появилась непроверенная информация, что шестеро сотрудников СБУ в балаклавах похитили полковника. Однако оказалось, что это не соответствует действительности.

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