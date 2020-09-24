Понад 45% українців підтримують білоруські протести

Протести у Білорусі сколихнули увесь світ, тому соціологи вирішили перевірити як українці ставляться до ситуації, яка виникла у сусідній країні та виявили, що понад 45% громадян Укрїни підтримують протестувальників у Білорусі.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного з 12 до 16 вересня.

45,3% серед усіх респондентів підтримують протестувальників;

Лукашенка підтримують 31,3% українців;

Інші зазначили, що їм важко відповісти на це питання, або відмовилися відповідати.

– Якщо на заході і в центрі країни більше тих, хто підтримує протестувальників, то на півдні і сході – тих, хто підтримує Лукашенка, – йдеться в результатах опитування.

Найбільше свою підтримку Лукашенку висловлювали українці, які на президентських виборах підтримали Юрія Бойка – 71,4%, а на виборах до Верховної Ради партію Шарія – 71,2% та ОПЗЖ – 66,8%.

Водночас білоруських протестувальників найбільше підтримали прихильники Петра Порошенка та партії Європейська солідарність – 81,1% та 80,1% відповідно.

Серед виборців президента Володимира Зеленського підтримку Лукашенку висловили 49,2%, протестувальникам – 28,3%, а серед прихильників Слуги народу – 48,7% та 29,9% відповідно.

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Під ча дослідження опитано 2 тис. респондентів віком 18 років і старше методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів.

До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. Статистична похибка вибірки не перевищує: 2,2% для показників, близьких до 50%, 2,1% — для показників, близьких до 25%, 1,4% — для показників, близьких до 10%.

Напередодні Київський міжнародний інститут соціології також проводив опитування, які партії готові підтримати українці, якби вибори в Раду проходили зараз.

Зокрема, у п’ятірці лідерів опинилися б Слуга народу, ОПЗЖ, Євросолідарність, Батьківщина і Радикальна партія Олега Ляшка.

Джерело: КМІС