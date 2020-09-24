Оновлена ​​резолюція щодо Криму до кінця року буде винесена на розгляд Генеральної Асамблеї, заявив під час виступу на загальних дебатах 75-ї сесії ГА ООН президент України Володимир Зеленський.

– Я закликаю підтримати оновлену резолюцію Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі (Україна), яка буде винесена на розгляд Генеральної Асамблеї до кінця цього року, – зазначив глава держави.

Він також запросив друзів України приєднатися до створення міжнародної платформи щодо деокупації Криму.

За його словами, сьогодні вже недостатньо міжнародної реакції у вигляді доповідей і заяв до річниці окупації.

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– Поки рана у центрі Європи кровоточить, біль відчуватиме весь світ. І єдиним рецептом дієвого лікування є лише деоккупація Криму і Донбасу, – зазначив Зеленський.

Резолюція ООН щодо Криму

9 грудня 2019 року Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо ситуації в Криму, яку підтримали представники 63 країн-учасниць.

У документі Росію закликали вивести війська з півострова і припинити окупацію території України.