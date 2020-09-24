Бюджетна авіакомпанія Ryanair скасувала збір за зміну дати вильоту за усіма новими бронюваннями, які пасажири зроблять у жовтні та листопаді 2020 року.

Пасажир може це зробити безкоштовно через заборону вильоту, пов’язаною з посиленням карантинних заходів, чи з інших причин, але лише для рейсів, які заплановані до 21 березня 2021 року.

Водночас запит для безкоштовного перебронювання варто подати не пізніше, ніж за сім днів до дати рейсу.

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Якщо таке звернення надійде до авіакомпанії пізніше, вона застосує стандартні правила – штраф від €35 до €95 за кожний переліт.

Скорочення рейсів Ryanair

Через низький попит компанія Ryanair анонсувала скорочення кількості рейсів у вересні та жовтні 2020 року.

Рішення ухвалили через погіршення епідситуації в ЄС.

Водночас про повне закриття вильотів не йшлося.

Джерело: avianews.com