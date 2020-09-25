Министерство юстиции предлагает изменить информацию о кандидате в избирательном бюллетене на местных выборах 2020.

Верховной Раде нужно внести изменения в Избирательный кодекс для борьбы с кандидатами-клонами, пишет министр юстиции Денис Малюська на странице в Facebook.

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Во время местных выборов многие кандидаты меняют свои имена и фамилии на те, которые носят их конкуренты. Так могут повлиять на результат голосования.

— Хотя соответствующее изменение будет в официальной предвыборной автобиографии кандидата, это особо не делает такую ​​манипулятивную предвыборную технологию менее эффективной, — пояснил он.

Минюст будет просить парламент изменить избирательное законодательство, чтобы о недавней смене ФИО кандидата писали в бюллетене.

продовжую апдейт по блокам місцеві вибори поки що для нас вони вилилися у дві проблеми: (1) надзвичайно велика… Опубліковано Denis Malyuska Пʼятниця, 25 вересня 2020 р.

Также Малюська рассказал о большом количестве желающих изменить информацию о партиях и их региональных подразделениях в период перед окончанием регистрации кандидатов.

Как будут выглядеть бюллетени

ЦИК утвердил бюллетени для местных выборов 2020. Они должны быть напечатаны на государственном языке на одинаковой бумаге и на одном листе соответствующего цвета.

Утвердили такой цвет бюллетеней:

голубой цвет — для выборов депутатов Верховной Рады АР Крым, в областной совет;

светло-зеленый цвет — для выборов депутатов районного совета;

светло-желтый цвет — для выборов депутатов городского совета;

светло-серый цвет — для выборов депутатов районного совета;

кремовый цвет — для выборов депутатов сельского, поселкового совета;

светло-розовый цвет — для выборов сельского, поселкового, городского головы.

Местные выборы назначены на 25 октября 2020 года.

Источник: Денис Малюська