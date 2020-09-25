Министерство юстиции предлагает изменить информацию о кандидате в избирательном бюллетене на местных выборах 2020.
Верховной Раде нужно внести изменения в Избирательный кодекс для борьбы с кандидатами-клонами, пишет министр юстиции Денис Малюська на странице в Facebook.
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Во время местных выборов многие кандидаты меняют свои имена и фамилии на те, которые носят их конкуренты. Так могут повлиять на результат голосования.
— Хотя соответствующее изменение будет в официальной предвыборной автобиографии кандидата, это особо не делает такую манипулятивную предвыборную технологию менее эффективной, — пояснил он.
Минюст будет просить парламент изменить избирательное законодательство, чтобы о недавней смене ФИО кандидата писали в бюллетене.
продовжую апдейт по блокам
місцеві вибори
поки що для нас вони вилилися у дві проблеми:
(1) надзвичайно велика…
Опубліковано Denis Malyuska Пʼятниця, 25 вересня 2020 р.
Также Малюська рассказал о большом количестве желающих изменить информацию о партиях и их региональных подразделениях в период перед окончанием регистрации кандидатов.
Как будут выглядеть бюллетени
ЦИК утвердил бюллетени для местных выборов 2020. Они должны быть напечатаны на государственном языке на одинаковой бумаге и на одном листе соответствующего цвета.
Утвердили такой цвет бюллетеней:
- голубой цвет — для выборов депутатов Верховной Рады АР Крым, в областной совет;
- светло-зеленый цвет — для выборов депутатов районного совета;
- светло-желтый цвет — для выборов депутатов городского совета;
- светло-серый цвет — для выборов депутатов районного совета;
- кремовый цвет — для выборов депутатов сельского, поселкового совета;
- светло-розовый цвет — для выборов сельского, поселкового, городского головы.
Местные выборы назначены на 25 октября 2020 года.
Источник: Денис Малюська