Міністерство юстиції пропонує змінити інформацію про кандидата у виборчому бюлетені на місцевих виборах 2020.

Верховній Раді потрібно внести зміни до Виборчого кодексу для боротьби з кандидатами-клонами, пише міністр юстиції Денис Малюська на сторінці у Facebook.

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Під час цьогорічних місцевих виборів багато кандидатів змінюють свої імена та прізвища на ті, які носять їх конкуренти. Так можуть вплинути на результат голосування.

– Хоча відповідна зміна буде зображена у офіційній передвиборчій автобіографії кандидата, це особливо не робить таку маніпулятивну передвиборчу технологію менш ефективною, – пояснив він.

Мін’юст проситиме парламент змінити виборче законодавство, щоб про нещодавню зміну ПІБ кандидата писали у бюлетені.

продовжую апдейт по блокам місцеві вибори поки що для нас вони вилилися у дві проблеми: (1) надзвичайно велика… Опубліковано Denis Malyuska Пʼятниця, 25 вересня 2020 р.

Також Малюська розповів про велику велика кількість бажаючих змінити інформацію про партії та їх регіональні підрозділи в останні дні перед закінченням реєстрації кандидатів.

Як виглядатимуть бюлетені

ЦВК затвердила бюлетені для місцевих виборів 2020. Вони повинні бути надруковані державною мовою на однаковому папері та на одному аркуші відповідного кольору.

Затвердили такий колір бюлетенів:

блакитний колір – для виборів депутатів обласної ради;

світло-зелений колір – для виборів депутатів районної ради;

світло-жовтий колір – для виборів депутатів міської ради;

світло-сірий колір – для виборів депутатів районної у місті ради;

кремовий колір – для виборів депутатів сільської, селищної ради;

світло-рожевий колір – для виборів сільського, селищного, міського голови.

Місцевих вибори призначені на 25 жовтня 2020 року.

Джерело: Денис Малюська