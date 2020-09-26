Спасибо военным за выдержку: Зеленский провел совещание по вопросам ТКГ

Режим тишины на Донбассе, который сохраняется уже 62-й день, является заслугой украинских военнослужащих и командования ООС.

Об этом на совещании по вопросам работы ТКГ заявил президент Владимир Зеленский.

— Действительно, мы наблюдаем минимизацию потерь. Хочу поблагодарить за выдержку прежде всего наших военных, командование ВСУ и ООС, Главнокомандующего – за правильный подход к армии, к каждому офицеру, каждому солдату. И за найденное понимание, чтобы этот первый шаг к миру на Донбассе был возможен.

Одна из представителей миссии ОБСЕ Эдрина Милфорд отметила, что мониторинговая миссия фиксирует значительно меньше нарушений после внедрения режима устойчивого и всеобъемлющего прекращения огня.

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С 27 июля по 16 сентября было зафиксировано 1 052 случая нарушений.

За аналогичный период в предыдущие пять недель было зафиксировано 18 027 случаев нарушений.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак отметил, что “тишина” будет продолжаться и в дальнейшем.

Отдельно были обсуждены вопросы открытия большего количества КПВВ на Донбассе и дальнейшей работы над разминированием.