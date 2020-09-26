Дякую військовим за витримку: Зеленський провів нараду з питань ТКГ

Режим тиші на Донбасі, який зберігається вже 62-й день, є заслугою українських військовослужбовців та командування ООС.

Про це на нараді з питань роботи ТКГ заявив президент Володимир Зеленський.

– Справді, ми спостерігаємо мінімізацію втрат. Хочу подякувати за витримку перш за все нашим військовим, командуванню ЗСУ та ООС, Головнокомандувачу – за правильний підхід до армії, до кожного офіцера, до кожного солдата. І за знайдене розуміння, щоб цей перший крок до миру на Донбасі був можливий.

Одна із представників місії ОБСЄ Едріна Мілфорд зазначила, що моніторингова місія фіксує значно менше порушень після впровадження режиму сталого та всеосяжного припинення вогню.

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З 27 липня до 16 вересня було зафіксовано 1 052 випадки порушень.

За аналогічний період у попередні п’ять тижнів було зафіксовано 18 027 випадків порушень.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак зазначив, що “тиша” буде продовжуватися й надалі.

Окремо було обговорено питання можливого відкриття більшої кількості КПВВ на Донбасі та подальшої роботи над розмінуванням.