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Факты / Украина

Дожди только на западе: погода в Украине на 28 сентября (КАРТА)

Погода 28 сентября в Украине будет облачной с прояснениями. Дожди ожидаются только на западе.

Температура ночью от +5…+7° на западе до +10…+16° на востоке и юге.

Днем на западе, севере, востоке и в центре столбики термометров будут показывать +17…+21°, на юге прогреется до +24…+26°.

В Киеве погода будет облачной, но сухой. Температура ночью +9…+11°, днем +20…+22°.

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Погода на 28 сентября в Украине — прогноз погоды на сегодня

Повышение уровней воды

27-28 сентября, в связи с ожидаемыми значительными дождями, местами сильными ливнями, на реках Карпатского региона ожидаются повышение уровней воды на 0,3 — 1,5 м над уровнями 25 сентября на 8.00.

При сильных ливнях в горных районах возможно формирование значительного склонного стока и локальных селевых потоков, предупредили в Укргидрометцентре.

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