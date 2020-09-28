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Факти / Україна

Дощі лише на заході: погода в Україні на 28 вересня (КАРТА)

Погода 28 вересня в Україні буде хмарною з проясненнями. Дощі очікуються тільки на заході.

Температура вночі від +5…+7° на заході до +10…+16° на сході і півдні.

Вдень на заході, півночі, сході і в центрі стовпчики термометрів показуватимуть +17…+21°, на півдні прогріється до +24…+26°.

У Києві погода буде хмарною, але сухою. Температура вночі +9…+11°, вдень +20…+22°.

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Погода на 28 вересня в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Підвищення рівнів води

27-28 вересня, в зв’язку з очікуваними значними дощами, місцями сильними зливами, на річках Карпатського регіону очікуються підвищення рівнів води на 0,3 – 1,5 м над рівнями 25 вересня на 8.00.

При сильних зливах в гірських районах можливе формування значного схилового стоку і локальних селевих потоків, попередили в Укргідрометцентрі.

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