Погода на 28 вересня в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода 28 вересня в Україні буде хмарною з проясненнями. Дощі очікуються тільки на заході.
Температура вночі від +5…+7° на заході до +10…+16° на сході і півдні.
Вдень на заході, півночі, сході і в центрі стовпчики термометрів показуватимуть +17…+21°, на півдні прогріється до +24…+26°.
У Києві погода буде хмарною, але сухою. Температура вночі +9…+11°, вдень +20…+22°.
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Підвищення рівнів води
27-28 вересня, в зв’язку з очікуваними значними дощами, місцями сильними зливами, на річках Карпатського регіону очікуються підвищення рівнів води на 0,3 – 1,5 м над рівнями 25 вересня на 8.00.
При сильних зливах в гірських районах можливе формування значного схилового стоку і локальних селевих потоків, попередили в Укргідрометцентрі.