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Факты / Украина

Рада заслушает главу правительственной комиссии по расследованию авиакатастрофы Ан-26

Во время часа вопросов к правительству в пятницу, 2 октября, депутаты заслушают вице-премьер-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности и главу правительственной комиссии по расследованию обстоятельств авиакатастрофы самолета Ан-26 в Харьковской области Олега Уруского.

Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп.

Он также обратился ко всем привлеченным ведомствам с просьбой приложить максимум усилий для того, чтобы в кратчайшие сроки общество получило объективную информацию, что случилось и почему произошла такая страшная трагедия.

Читайте: Авиакатастрофа Ан-26 — черные ящики расшифруют в течение 3-5 дней

Авиакатастрофа под Чугуевом

Вечером 25 сентября под Харьковом упал самолет Ан-26. На его борту находились 27 человек — 7 членов экипажа и 20 курсантов Харьковского университета Воздушных Сил.

Выжил в авиакатастрофе только один курсант, все остальные погибли. Государственное бюро расследований начало расследование катастрофы. Следствие сейчас проверяет четыре версии.

Однако предварительную причину катастрофы самолета Ан-26Ш в Чугуеве можно будет назвать после расшифровки черных ящиков.

Источник: Верховная Рада

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