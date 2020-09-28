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Факты / Украина

Разумков назвал составляющие честных выборов в Украине

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков назвал составляющие, от которых зависит проведение в Украине честных местных выборов 2020.

По его мнению, ответственность лежит на власти и кандидатах.

— В первую очередь, это власть. Именно она отвечает за что-либо, что происходит в стране. Также ответственность ложится на политические силы, всех кандидатов, участвующих в предвыборной кампании, — уточнил Дмитрий Разумков в эфире Свободы слова на телеканале ICTV.

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Кроме того, не последнюю роль в этом играют силовики и журналисты.

— Честность выборов зависит от силовых ведомств, поскольку именно они должны обеспечивать порядок и законность.

Многое зависит от журналистов, которые являются четвертой властью и влияют на процессы, связанные с тем, что происходит в государстве, особенно во время выборов, — добавил спикер ВРУ.

Также не стоит забывать об общественном секторе и международных наблюдателях.

Местные выборы 2020

Местные выборы 2020 в Украине пройдут 25 октября.

Потенциальные кандидаты уже начали соревнование, но не все играют по правилам.

Уже в сентябре правоохранители фиксируют нарушение избирательного процесса — от подкупа избирателей до хулиганства.

Источник: Свобода слова

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