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Факти / Україна

Разумков назвав складові чесних виборів в Україні

Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков назвав складові, від яких залежить проведення в Україні чесних місцевих виборів 2020.

На його думку, відповідальність лежить на владі та кандидатах.

– У першу чергу, це влада. Саме вона відповідає за будь-що, що відбувається у країні. Також відповідальність лягає на політичні сили, на всіх кандидатів, які беруть участь у передвиборчій кампанії, – уточнив Дмитро Разумков в ефірі Свободи слова на телеканалі ICTV.

Читайте: Місцеві вибори 2020: як заповнювати новий бюлетень

Крім того, неостанню роль у цьому відіграють силовики та журналісти.

– Чесність вибрів залежить також від силових відомств, тому що саме вони повинні забезпечувати порядок та законність.

Багато залежить від журналістів, які є четвертою владою і впливають на процеси, пов’язані з тим, що відбувається у державі, особливо під час виборів, – додав спікер ВРУ.

Також не варто забувати про громадський сектор та міжнародних спостерігачів.

Місцеві вибори 2020

Місцеві вибори 2020 в Україні пройдуть 25 жовтня.

Потенційні кандидати вже розпочали змагання, але не всі грають за правилами.

Вже у вересні правоохоронці фіксують порушення виборчого процесу – від підкупу виборців до хуліганства.

Джерело: Свобода слова

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