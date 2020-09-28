Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков назвав складові, від яких залежить проведення в Україні чесних місцевих виборів 2020.

На його думку, відповідальність лежить на владі та кандидатах.

– У першу чергу, це влада. Саме вона відповідає за будь-що, що відбувається у країні. Також відповідальність лягає на політичні сили, на всіх кандидатів, які беруть участь у передвиборчій кампанії, – уточнив Дмитро Разумков в ефірі Свободи слова на телеканалі ICTV.

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Крім того, неостанню роль у цьому відіграють силовики та журналісти.

– Чесність вибрів залежить також від силових відомств, тому що саме вони повинні забезпечувати порядок та законність.

Багато залежить від журналістів, які є четвертою владою і впливають на процеси, пов’язані з тим, що відбувається у державі, особливо під час виборів, – додав спікер ВРУ.