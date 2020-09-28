Президент Володимир Зеленський вимагає якнайшвидше виплатити грошові компенсації родинам курсантів та екіпажу Ан-26, який розбився на Харківщині 25 вересня.

Про це він заявив на селекторній заяві 28 вересня.

– Потрібно зробити все необхідне, щоб спростити бюрократичні процедури. Ці виплати мають бути терміновими. Є закон про соціальний і правовий захист військових та членів їхніх сімей, яким передбачено порядок таких виплат, – сказав Володимир Зеленський.

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У Міністерства оборони є достатні кошти для здійснення цих виплат, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Кожна родина загиблих отримає приблизно 1,5 млн грн.

– Виплати мають відбутися впродовж наступних трьох тижнів, коли проводитиметься ДНК-експертиза тіл загиблих, – заявив прем’єр на нараді.

Міністр оборони Андрій Таран проінформував президента, що за його наказом заборонено використання літаків Ан-26 до завершення розслідування авіакатастрофи.

До Державного бюро розслідувань направлені плівки із записами голосів екіпажу.

Авіакатастрофа під Чугуєвом

25 вересня під час навчань сталась авіакатастрофа літака Ан-26 під Чугуєвом. Борт здійснював навчальний політ з 20 курсантами на борту. Екіпаж літака становив 7 осіб. Загинуло 26 людей, один курсант вижив.

Державне бюро розслідувань має чотири версії авіакатастрофи. Слідчі вже вилучили необхідну документацію та допитали свідків.