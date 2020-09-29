СБУ викрила колишнього бойовика “ЛНР” у Сєвєродонецьку

У Сєвєродонецьку Служба безпеки України викрила колишнього учасника збройних сил “ЛНР”, який у 2014 році займався захопленням адміністративних будівель.
Виявили, що він входив до лав угрупування Дрьомова та брав участь у штурмуванні адмінбудівель, зокрема приміщення СБУ в Луганській області.
Крім цього, чоловік мав зв’язок з диверсійною групою Ямала, члени котрої брали участь у терактах у Сєвєродонецьку до Дня незалежності в 2014 році.
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Наразі зловмиснику готують підозру за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України (участь у не передбачених законом збройних формуваннях).
Якщо причетність до злочину підтвердиться, йому погрожує вісім років у в’язниці.
СБУ викрила контрабанду бурштину
Служба безпеки затримала групу осіб, які займалися контрабандою незаконно видобуваного бурштину. Загалом у зловмисників вилучили 833 кг коштовного каміння на суму приблизно 4 млн грн.
За інформацією правоохороних органів, його видобували на Рівненщині.