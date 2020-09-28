Служба безопасности Украины провела спецоперацию по предотвращению убийства киевлянина.

По информации правоохранительных органов, группа преступников спланировала ограбление и убийство предпринимателя в Киеве. Для этого лидер группировки собирался внезапно напасть на жертву, обстрелять автомобиль и завладеть наличными в размере $200 тыс., которые он перевозил.

СБУ совместно с подразделением полиции уголовного розыска продумали план. Один из специалистов находился в машине бизнесмена, другие в это время отбили нападение и задержали вожака злоумышленников.

Читайте: Перерезали горло за телефон: в Киеве мужчину заманили в лес и жестко убили

В домах подозреваемых были проведены обыски, найдено холодное и огнестрельное оружие, а также взрывчатку. Задержанному должны объявить подозрение по ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115, ст. 187 Уголовного кодекса Украины и избрать меру пресечения — содержание под стражей.

Сейчас устанавливается причастность других лиц к преступлению.











В Киеве правоохранители предотвратили убийство бизнесмена / 3 фотографии

СБУ задержала группу людей, которые подделывали документы

Во время спецоперации специалисты Службы безопасности задержали четырех человек, которые занимались изготовлением и продажей фейковых документов. Известно, что все они — бывшие работники миграционной службы.

Злоумышленники подделывали паспорта, служебные и водительские удостоверения, дипломы, удостоверения участников боевых действий и тому подобное. Для этого они использовали два дома, обеспечив их специальным оборудованием и бланками.