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Факты / Происшествия

В Киеве правоохранители предотвратили убийство бизнесмена

Служба безопасности Украины провела спецоперацию по предотвращению убийства киевлянина.

По информации правоохранительных органов, группа преступников спланировала ограбление и убийство предпринимателя в Киеве. Для этого лидер группировки собирался внезапно напасть на жертву, обстрелять автомобиль и завладеть наличными в размере $200 тыс., которые он перевозил.

СБУ совместно с подразделением полиции уголовного розыска продумали план. Один из специалистов находился в машине бизнесмена, другие в это время отбили нападение и задержали вожака злоумышленников.

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В домах подозреваемых были проведены обыски, найдено холодное и огнестрельное оружие, а также взрывчатку. Задержанному должны объявить подозрение по ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115, ст. 187 Уголовного кодекса Украины и избрать меру пресечения — содержание под стражей.

Сейчас устанавливается причастность других лиц к преступлению.

  • затримання СБУ
  • затримання СБУ
  • затримання СБУ
  • затримання СБУ
  • затримання СБУ
  • затримання СБУ
В Киеве правоохранители предотвратили убийство бизнесмена / 3 фотографии

СБУ задержала группу людей, которые подделывали документы

Во время спецоперации специалисты Службы безопасности задержали четырех человек, которые занимались изготовлением и продажей фейковых документов. Известно, что все они — бывшие работники миграционной службы.

Злоумышленники подделывали паспорта, служебные и водительские удостоверения, дипломы, удостоверения участников боевых действий и тому подобное. Для этого они использовали два дома, обеспечив их специальным оборудованием и бланками.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

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