PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Зґвалтував та обікрав неповнолітню – у Києві затримали злочинця

У Києві затримали 51-річного чоловіка, який зґвалтував та обікрав неповнолітню дівчину.

За попередньою інформацією, потерпіла домовилася з ним про купівлю паперу для малювання. Під час зустрічі зловмисник силою затягнув 17-річну дівчину до лісу.

Там він зґвалтував її, після чого заволодів майном жертви.

Читайте: На Миколаївщині винесли вирок чоловіку, який зґвалтував свою тещу

Поліції вдалося затримати чоловіка того ж дня, у скоєнні злочину він зізнався. Як з’ясувалося, раніше його уже судили.

Правоохоронці наразі обирають злочинцю запобіжний захід.

  • нацполіція затримання
  • нацполіція затримання
  • нацполіція затримання
  • нацполіція затримання
Зґвалтував та обікрав неповнолітню – у Києві затримали злочинця / 2 фотографии

Львів’янина підозрюють у 11 зґвалтуваннях

У Львові колишнього керівника дитячого табору підозрюють у 11 зґвалтуваннях. Поліції вдалося знайти жертв зловмисника та зібрати достатньо доказів для підозри.

Деякі випадки стосуються зґвалтування дітей 11-14 років ще у 2005 році. 46-річному злочинцеві погрожує довічне позбавлення волі.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка