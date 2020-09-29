У Києві затримали 51-річного чоловіка, який зґвалтував та обікрав неповнолітню дівчину.

За попередньою інформацією, потерпіла домовилася з ним про купівлю паперу для малювання. Під час зустрічі зловмисник силою затягнув 17-річну дівчину до лісу.

Там він зґвалтував її, після чого заволодів майном жертви.

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Поліції вдалося затримати чоловіка того ж дня, у скоєнні злочину він зізнався. Як з’ясувалося, раніше його уже судили.

Правоохоронці наразі обирають злочинцю запобіжний захід.







Зґвалтував та обікрав неповнолітню – у Києві затримали злочинця / 2 фотографии

Львів’янина підозрюють у 11 зґвалтуваннях

У Львові колишнього керівника дитячого табору підозрюють у 11 зґвалтуваннях. Поліції вдалося знайти жертв зловмисника та зібрати достатньо доказів для підозри.

Деякі випадки стосуються зґвалтування дітей 11-14 років ще у 2005 році. 46-річному злочинцеві погрожує довічне позбавлення волі.