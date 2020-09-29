Парламент не будет вносить изменения в постановление о местных выборах в Украине.
Об этом рассказал глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV.
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— Внесение изменений в это постановление, на мой взгляд, сегодня невозможно, поскольку согласно действующему законодательству выборы объявляются Верховной Радой Украины не позднее чем за 90 дней до проведения выборов. Сегодня внести такие изменения в постановление — это поставить под сомнение легитимность проведения всего процесса, — отметил Разумков.
Он добавил, что уже были выдвинуты кандидаты и началось финансирование этого процесса.
Местные выборы 2020
25 октября пройдут местные выборы 2020 в Украине.
Потенциальные кандидаты уже начали соревнование, но не все играют по правилам.
Уже в сентябре правоохранители фиксируют нарушение избирательного процесса — от подкупа избирателей до хулиганства.