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Факти / Україна

Зміни до постанови про місцеві вибори неможливі – Разумков

Парламент не буде вносити зміни до постанови про місцеві вибори в Україні. 

Про це розповів голова Верховної Ради України Дмитро Разумков в ефірі програми Свобода слова на телеканалі ICTV.

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– Внесення змін в цю постанову, на мій погляд, сьогодні неможливе, оскільки згідно діючого законодавства вибори оголошуються Верховною Радою України не пізніше як за 90 днів до проведення виборів. Сьогодні внести такі зміни в постанову – це поставити під сумнів легітимність проведення всього процесу, – зазнасив Разумков.

Він додав, що вже було висунуто кандидатів і розпочалося фінансування цього процесу.

Місцеві вибори 2020

25 жовтня пройдуть місцеві вибори 2020 в Україні.

Потенційні кандидати вже розпочали змагання, але не всі грають за правилами.

Вже у вересні правоохоронці фіксують порушення виборчого процесу – від підкупу виборців до хуліганства.

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