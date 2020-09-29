Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местному самоуправлению и градостроительству предлагает президенту Украины Владимиру Зеленскому прекратить участие Витольда Фокина в переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом говорится в проекте постановления, за который проголосовал комитет.

В нем Верховная Рада также призывает Зеленского осудить заявления Фокина на счет войны между Украиной и РФ.

В комитете назвали заявления отдельных членов делегации Украины в Трехсторонней контактной группе такими, которые ставят под угрозу государственный суверенитет и национальную безопасность.







Уволить Фокина из ТКГ: комитет Рады инициирует обращение к Зеленскому / 2 фотографии

Фокин не видит подтверждения войны между Украиной и РФ

29 сентября на заседании Комитета Совета по государственному строительству Фокин заявил, что не получил ни одного подтверждения войны между Украиной и Россией на Донбассе.

— По войне. Я не политик. Сделать какое-то определение этому я не могу. Потому что никакого подтверждения того, что там ведется война между Украиной и Россией, пока я не вижу, — сказал он.

Назначение Фокина

Первого премьер-министра Украины Витольда Фокина назначили первым заместителем Кравчука в украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе 18 августа.

Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Фото: Роман Лозинский, Украина24