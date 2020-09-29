Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування та містобудування пропонує президенту України Володимиру Зеленському припинити участь Вітольда Фокіна у переговорах Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це йдеться у проекті постанови, за який проголосував комітет 29 вересня.

У ньому Верховна Рада також закликає Зеленського засудити заяви Фокіна щодо війни між Україною і РФ.

У комітеті назвали заяви окремих членів делегації України в Тристоронньої контактній групі такими, які ставлять під загрозу державний суверенітет і національну безпеку.







Звільнити Фокіна з ТКГ: комітет Ради ініціює звернення до Зеленського / 2 фотографии

Фокін не бачить підтвердження війни між Україною та РФ

29 вересня на засіданні Комітету Ради з державного будівництва Фокін заявив, що не отримав жодного підтвердження війни між Україною та Росією на Донбасі.

– Щодо війни. Я не політик. Зробити якесь визначення цього я не можу. Бо жодного підтвердження того, що там ведеться війна між Україною та Росією, поки що я не бачу, – сказав він.

Призначення Фокіна

Першого прем’єр-міністра України Вітольда Фокіна призначили першим заступником Кравчука в українській делегації в ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі 18 серпня.

Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.

Фото: Роман Лозинський, Україна24