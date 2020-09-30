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Факты / Украина / Общество

Бортовые самописцы Ан-26 расшифруют к концу недели

Расшифровка самописцев самолета Ан-26 должно завершиться до конца текущей недели.

Глава правительственной комиссии заявил, что на технические неисправности самолета наложился человеческий фактор в различных его проявлениях.

Бортовые самописцы были изъяты из-под обломков самолета 26 сентября.

Авиакатастрофа под Харьковом: как это было

25 сентября в Харьковской области под Чугуевым упал самолет Ан-26 ПС ВСУ.

На борту находились 27 человек: 20 курсантов хну воздушных сил и 7 членов экипажа.

Следствие рассматривает четыре версии, почему произошла авиакатастрофа. По данным главы Харьковской ОГА Алексея Кучера, в военном самолете Ан-26 находились люди из 11 областей.

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