Бортовые самописцы Ан-26 расшифруют к концу недели

Расшифровка самописцев самолета Ан-26 должно завершиться до конца текущей недели.
Глава правительственной комиссии заявил, что на технические неисправности самолета наложился человеческий фактор в различных его проявлениях.
Бортовые самописцы были изъяты из-под обломков самолета 26 сентября.
Авиакатастрофа под Харьковом: как это было
25 сентября в Харьковской области под Чугуевым упал самолет Ан-26 ПС ВСУ.
На борту находились 27 человек: 20 курсантов хну воздушных сил и 7 членов экипажа.
Следствие рассматривает четыре версии, почему произошла авиакатастрофа. По данным главы Харьковской ОГА Алексея Кучера, в военном самолете Ан-26 находились люди из 11 областей.