Бортові самописці Ан-26 розшифрують до кінця тижня

Розшифрування самописців літака Ан-26 повинно завершитися до кінця поточного тижня.
Глава урядової комісії заявив, що на технічні несправності літака наклався людський фактор у різних його проявах.
Бортові самописці були вилучені з-під уламків літака 26 вересня.
Авіакатастрофа під Харковом: як це було
25 вересня у Харківській області під Чугуєвим впав літак Ан-26 ПС ЗСУ.
На борту перебували 27 осіб: 20 курсантів ХНУ Повітряних сил та 7 членів екіпажу.
Слідство розглядає чотири версії, чому сталася авіакатастрофа. За даними голови Харківської ОДА Олексія Кучера, у військовому літаку Ан-26 перебували люди з 11 областей.