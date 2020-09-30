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Факти / Україна / Суспільство

Бортові самописці Ан-26 розшифрують до кінця тижня

Розшифрування самописців літака Ан-26 повинно завершитися до кінця поточного тижня.

Глава урядової комісії заявив, що на технічні несправності літака наклався людський фактор у різних його проявах.

Бортові самописці були вилучені з-під уламків літака 26 вересня.

Авіакатастрофа під Харковом: як це було

25 вересня у Харківській області під Чугуєвим впав літак Ан-26 ПС ЗСУ.

На борту перебували 27 осіб: 20 курсантів ХНУ Повітряних сил та 7 членів екіпажу.

Слідство розглядає чотири версії, чому сталася авіакатастрофа. За даними голови Харківської ОДА Олексія Кучера, у військовому літаку Ан-26 перебували люди з 11 областей.

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