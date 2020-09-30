На Черниговщине школьницы станцевали тверк возле памятника погибшим в АТО

В поселке Талалаевка Черниговской области четверо школьниц танцевали тверк возли памятника погибшим воинам АТО.

На двух 16-летних учениц местной школы инспектор ювенальной превенции уже составил административные протоколы по ст. 173 об административных правонарушениях (мелкое хулиганство). За действия еще двух 13-летних девушек будут отвечать родители.

На них также составили административные протоколы по ст. 184 — невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей.

Читайте: В Польше 16-летняя школьница напала с ножом на трех одноклассниц

Все админматериалы передали в Талалаевский районный суд для принятия решения. Старшим школьницам грозит штраф от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 до 119 грн) или общественные работы от 40 до 60 часов, или исправительные работы от одного до двух месяцев или административный арест до 15 суток.

Санкция статьи для родителей младших школьниц предусматривает предупреждение или наложение штрафа от 50 до 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 850 до 1700 грн).

Полицейский по ювенальной превенции уже провел профилактическую работу как с администрацией школы, где учатся девушки, так и с учениками.

Позже глава Талалаевского союза участников АТО Богуслав Борсук выложил видео школьниц возле этого же памятника, но с извинениями.

В Харькове школьница “заминировала” полицию

Правоохранительные органы Харьковской области сообщили о подозрении девушке, которая якобы заминировала службу 102.

17-летняя школьница позвонила в полицию и сказала, что помещение, в котором расположено отделение, заминировано. Школьнице грозит от двух до шести лет лишения свободы.

Фото: Богуслав Борсук