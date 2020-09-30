На Чернігівщині школярки станцювали тверк біля пам’ятника загиблим в АТО

У селищі Талалаївка Чернігівської області четверо школярок танцювали тверк біля пам’ятника загиблим воїнам АТО.

Щодо двох 16-річних учениць місцевої школи інспектор ювенальної превенції вже склав адміністративні протоколи за ст. 173 про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство). За дії ще двох 13-річних дівчат відповідатимуть батьки.

На них також склали адміністративні протоколи за ст. 184 – невиконання батьками, або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей.

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Всі адмінматеріали передали у Талалаївський районний суд для ухвалення рішення. Старшим школяркам загрожує штраф від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 до 119 грн), або громадські роботи від 40 до 60 годин, або виправні роботи від одного до двох місяців, або адміністративний арешт до 15 діб.

Санкція статті для батьків молодших школярок передбачає попередження або накладення штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян (від 850 до 1700 грн).

Поліцейський з ювенальної превенції вже провів профілактичну роботу як з адміністрацією школи, де навчаються дівчата, так і з учнями.

Пізніше очільник Талалаївської спілки учасників АТО Богуслав Борсук виклав відео школярок біля цього ж пам’ятника, але з вибаченнями.

У Харкові школярка “замінувала” поліцію

Правоохоронні органи Харківщини повідомили про підозру дівчині, яка нібито замінувала службу 102.

17-річна школярка зателефонувала до поліції та сказала, що приміщення, у якому розташоване відділення, заміноване. Школярці загрожує від двох до шести років позбавлення волі.

Фото: Богуслав Борсук