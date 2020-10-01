Из-за пожарной опасности и угрозы жизни людям временно прекратили работу пропускного пункта Станица Луганская.
Пропуск граждан через линию разграничения прекратили из-за пожаров вблизи контрольного пункта въезда-выезда возле Станицы Луганской, которые сопровождались звуками, характерными для детонации боеприпасов.
Всех граждан, которые находились в контрольно-пропускном пункте и рядом с его территорией, отвели на безопасное расстояние.
Читайте: Из-за пожаров в Луганской области полиция открыла 7 уголовных производств
Если граждане с временно оккупированной территории будут прибывать на пункт пропуска, то их сразу же отведут в безопасные места.
Работу КПВВ могут возобновить после стабилизации ситуации.
Пожары в Луганской области начались вечером 30 сентября. Огонь вспыхнул сразу в трех местах.
Спасатели сразу начали эвакуировать людей из ближайших населенных пунктов. В результате масштабных пожаров в Луганской области погибли восемь человек, эвакуированы около тысячи.
К тушению пожаров привлечено 1 229 спасателей и 204 единиц техники. В правительстве уже сообщили, что выделят средства для помощи пострадавшим и ликвидации последствий.
Фото: МВД