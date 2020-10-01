​​Через пожежну небезпеку та загрозу життям людей тимчасово припинили роботу пропускного пункту Станиця Луганська.

Пропуск громадян через лінію розмежування припинили через пожежі поблизу контрольного пункту в’їзду-виїзду біля Станиці Луганської, що супроводжуються звуками, характерними для детонації боєприпасів.

Усіх громадян, які перебували в контрольно-пропускному пункті та поряд з його територією, відвели на безпечну відстань.

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Якщо громадяни з тимчасово окупованої території прибуватимуть на пункт пропуску, то їх одразу ж відведуть у безпечні місця.

Роботу КПВВ можуть відновити після стабілізації ситуації.

Пожежі в Луганській області почалися увечері 30 вересня. Вогонь спалахнув одразу у трьох місцях.

Рятувальники відразу почали евакуйовувати людей з найближчих населених пунктів. В результаті масштабних пожеж в Луганській області загинули вісім людей, евакуйовано майже тисячу.

До гасіння пожеж залучено 1 229 рятувальників та 204 одиниць техніки. В уряді вже повідомили, що виділять кошти для допомоги постраждалим та подолання наслідків.

Фото: МВС