По фактам пожаров в Луганской области открыто семь уголовных производств.

По данным полиции, в Единый реестр досудебных расследований были внесены уголовные производства по ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УК Украины.

Ход досудебного расследования уголовных производств находится на личном контроле руководителя Луганской областной прокуратуры.

По состоянию на 1 октября в пожарах погибли шесть человек. В Северодонецкую больницу были госпитализированы 12 пострадавших. Из населенных пунктов Вороново, Сиротино и Метелкино эвакуировали жителей до двух эвакуационных пунктов, расположенных в средней общеобразовательной школе №8 и №17 Северодонецка.

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30 сентября в Луганской области зафиксировали 146 пожаров в 32 населенных пунктах. Наиболее масштабные начались в лесных массивах Новоайдарского, Старобельского, Попаснянского и Станично-Луганского районах.

По данным Нацполиции, пока локализовано и ликвидировано 82 пожара на территории Попаснянского и Старобельского районов, еще 64 продолжаются — в Новоайдарском, Старобельском и Станично-Луганском районах.

Из-за пожаров в Луганской области повреждений несколько зданий и сооружений в населенных пунктах, размер убытков еще устанавливается.

В результате пожаров на Луганщине погиб 70-летний машинист Северодонецкого горводоканала (был доставлен из села Сиротино), 46-летний лесник (обнаружен в лесу близ села Райгородка Новоайдарского района), 79-летняя жительница села Вороново и 84-летняя жительница Новоайдарского района.

Кроме того, в ликвидации пожаров в Луганской области привлечено 580 сотрудников полиции. Дополнительно привлечены восемь автонарядив и наряд подразделения тактико-оперативного реагирования УПП в Луганской области.























Из-за пожаров в Луганской области полиция открыла 7 уголовных производств / 6 фотографий

Пожары в Луганской области начались вечером 30 сентября. Огонь вспыхнул сразу в трех местах. Спасатели начали эвакуировать людей из ближайших населенных пунктов.

Лесные пожары возникли в Новоайдарском, Старобельском и Станично-Луганском районах.