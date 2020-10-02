В Украине выставят на продажу 27 тюрем. Помещения находятся в законсервированном состоянии и уже два года не используются. При этом их финансирование продолжается.

Об этом заявила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая.

Такие объекты, например, находятся в Ирпене, Львове и Одессе. Сейчас этот вопрос в Минюсте обсуждают с Фондом госимущества. Продавать тюрьмы будут через систему ProZorro.

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— Мы собираем полный пакет документов и передаем в Фонд. Он объявляет прозрачные торги через ProZorro, и таким образом будет определен покупатель, по лучшей цене, конечно, — сообщила Елена Высоцкая.

Вырученные деньги планируют частично направить в бюджет Украины.

VIP-камеры в тюрьмах

В украинских тюрьмах создали платные камеры с повышенным комфортом.

За отбывание срока в таких условиях необходимо платить.

Но за дополнительные деньги заключенного ждет нахождение в комнате с хорошим ремонтом, современной мебелью и техникой.

Источник: Дом