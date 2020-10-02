В Україні хочуть продати 27 в’язниць. Приміщення перебувають у законсервованому стані і вже два роки не використовуються. Водночас їхнє фінансування триває.

Про це заявила заступник міністра юстиції Олена Висоцька.

Такі об’єкти, наприклад, розташовані в Ірпені, Львові та Одесі. Нині це питання у Мін’юсті обговорюють з Фондом держмайна. Продаватимуть в’язниці через систему ProZorro.

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– Ми збираємо повний пакет документів і передаємо до Фонду. Він оголошує прозорі торги через ProZorro, і таким чином буде визначено покупця, за найкращою ціною, звичайно, – повідомила Олена Висоцька.

Отримані гроші планують частково направити до бюджету України.

VIP-камери у в’язницях

В українських в’язницях створили платні камери з підвищеним комфортом.

За відбування терміну у таких умовах необхідно платити.

Але за додаткові гроші ув’язненого чекає розміщення у кімнаті з хорошим ремонтом, сучасними меблями і технікою.

Джерело: Дом