В Україні хочуть продати 27 в’язниць. Приміщення перебувають у законсервованому стані і вже два роки не використовуються. Водночас їхнє фінансування триває.
Про це заявила заступник міністра юстиції Олена Висоцька.
Такі об’єкти, наприклад, розташовані в Ірпені, Львові та Одесі. Нині це питання у Мін’юсті обговорюють з Фондом держмайна. Продаватимуть в’язниці через систему ProZorro.
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– Ми збираємо повний пакет документів і передаємо до Фонду. Він оголошує прозорі торги через ProZorro, і таким чином буде визначено покупця, за найкращою ціною, звичайно, – повідомила Олена Висоцька.
Отримані гроші планують частково направити до бюджету України.
VIP-камери у в’язницях
В українських в’язницях створили платні камери з підвищеним комфортом.
За відбування терміну у таких умовах необхідно платити.
Але за додаткові гроші ув’язненого чекає розміщення у кімнаті з хорошим ремонтом, сучасними меблями і технікою.
Джерело: Дом