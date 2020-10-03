Очільник Офісу президента України Андрій Єрмак прокоментував ситуації з призначенням та відстороненням Вітольда Фокіна від роботи у ТКГ.

За словами Єрмака, рішення щодо роботи Фокіна у складі у ТКГ було колективним.

– Його ухвалили через те, що Фокін народився на Донбасі, пройшов довгий шлях. За спиною він має великий управлінський досвід, – додав Андрій Єрмак.

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Але пізніше позиції Фокіна й української делегації не збігалися, через що його відсторонили.

– Кожна людина має право на власну позицію. Але коли ця позиція стає публічною, особливо у такій чутливій і делікатній темі, безумовно, ми повинні цьому були дати оцінку, і вона була надана, – відзначив Андрій Єрмак.

Водночас Єрмак зазначив, що ТКГ є консультаційним майданчиком, ухвалені та озвучені ідеї не несуть жодних прямих політичних зобов’язань для України.

Відсторонення Фокіна

30 вересня першого прем’єр-міністра України Вітольда Фокіна відсторонили від роботи у ТКГ.

Він виконував обов’язки першого заступника голови делегації України.

Рішення ухвалили через заяву Фокіна про те, що він не бачить підтвердження війни між Україною та Росією на Донбасі.

Джерело: Україна 24