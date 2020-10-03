Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости страхования учителей. По его словами, сейчас нужно определить возможность, сроки и стоимость этого нововведения.

Об этом он сообщил 3 октября в Киеве во время встречи с сотрудниками образовательной сферы по случаю их профессионального праздника, который пройдет 4 октября.

— Вопрос, который поднимается, — это застраховать всех. Мы же видим статистику, учителя — в группе риска, — сказал Владимир Зеленский.

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Кроме того, глава государства рассказал об улучшении условий работы учителей.

— Мы точно будем максимально улучшать условия, в которых работают наши педагоги, такие задачи мы ставим правительству, — добавил Владимир Зеленский.

Речь идет не только о финансировании, но и условиях работы и воспитании уважения к этой работе, добавил он.

День учителя в Украине

День учителя в Украине отмечают в первое воскресенье октября.

В этом году это — 4 число.

В этот день принято поздравлять сотрудников образовательной сферы.