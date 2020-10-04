Украина упростит выдачу вида на жительство для ИТ-специалистов из Беларуси

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об упрощении получения вида на жительство в Украине для предпринимателей и высококвалифицированных специалистов, являющихся гражданами Беларуси, а также для членов их семей.

Этот документ должен посодействовать развитию инвестиционного потенциала Украины, привлечь высококвалифицированных ИТ-специалистов и инноваторов.

Читайте: Украина присоединится к санкциям ЕС против Беларуси — МИД

Указом №420/2020 предполагается, что Кабмин должен внедрить пилотный проект по упрощению оформления вида на жительства белорусов и продлить срок их временного пребывания до 180 дней.

Кроме этого, планируется сократить срок получения документов до трех дней без дополнительного выезда за пределы Украины.

Правительство также должно оптимизировать порядок получения разрешений, а именно сократить срок его предоставления до пяти дней, для трудоустройства белорусов, которые являются высококвалифицированными ИТ-специалистами. Согласно указу, предусматривается предоставление возможности получения разрешения при молчаливом согласии.

Кроме этого, Кабмин должен обеспечить функционирование единого информационного портала и горячих линий для предоставления консультаций гражданам Беларуси, которые захотят работать в Украине.

Поддержка Беларуси

В конце сентября фракция Голос инициировала обращение Верховной Рады к Кабмину и ДМС о временной защите белорусов от политических преследований.

В нем говорится о том, что Украина должна предоставить временную защиту белорусам, которые скрываются от политических репрессий в нашей стране.