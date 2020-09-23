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Факты / Украина / Политика

Голос инициирует постановление Рады о защите беларусов от политрепрессий

Фракция Голос инициирует обращение Верховной Рады к Кабмину и ДМС о временной защите белорусов от политических преследований.

Соответствующий проект постановления №4143 об обращении в Кабинет Министров Украины и Государственной миграционной службы Украины о предоставлении временной защиты гражданам Республики Беларусь, массово вынуждены искать защиты в Украине в результате политических преследований в Республике Беларусь было зарегистрировано на сайте парламента 22 сентября.

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Текст этого постановления пока отсутствует.

Поддержка Беларуси

Президенты Литвы, Польши и Румынии обратятся в Европейский Союз с просьбой предложить пакет поддержки для Беларуси.

По словам президента Литвы Гитанас Науседа, лидеры трех стран призвали ЕС разработать пакет, в котором должны быть включены такие вопросы, как: торговля с Европейским Союзом, помощь в переговорах по вступлению в ВТО, безвизовые, диверсификация экономики страны и энергетического сектора, финансирование реструктуризации экономики.

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