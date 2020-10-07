Полиция открыла уголовное производство по факту угроз семье кандидата в мэры Кривого Рога от партии Слуга народа Дмитрия Шевчика.

Пресс-секретарь Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская сообщила, что следственный отдел Криворожского отдела полиции открыл уголовное производство по ч.1 ст.129 Уголовного Кодекса (угроза убийством).

Она уточнила, что в заявлении Антона Шевчика — брата кандидата в мэры — сообщается о двух телефонных звонках. По словам Старчевской, на данный момент личности звонивших еще не установлены.

— Сейчас длится досудебное расследование. Полиция предпринимает все соответствующие меры для установления лица или лиц, причастных к указанному уголовному правонарушению, — добавила Старчевская.

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Антон Шевчик рассказал, что угрозы его семье поступали с незнакомого номера, а впервые это произошло 23 сентября.

— Звонивший представился сотрудником полиции, уточнил мое имя и год рождения. Он сказал, что моя мать погибла и мне нужно приехать на опознание, — сообщил он.

По словам Шевчика, из-за опасений за безопасность своей семьи он нанял охрану и обратился в полицию.

Сам кандидат в мэры заявил, что, кроме угроз по телефону, против него и членов его семьи в интернете и на местных телеканалах организовали информационную кампанию: неизвестные лица подделывают его плакаты и расклеивают по городу.

Сотрудникам предприятий города на электронную почту приходят письма с призывами агитировать за Шевчика.

— Я считаю, что наш город достоин нормальной конкуренции идей, взаимного уважения кандидатов. Вместо этого его намеренно погружают в информационный хаос, — подчеркнул он.

Шевчик отметил уверен в том, что полиция найдет виновных.